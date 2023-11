Pääministeri Orpo: On merkkejä siitä, että tilanne itärajalla pahenee – seuraa suoraa lähetystä

Raja-Jooseppi on ollut tällä hetkellä auki päivittäin neljän tunnin ajan. Nyt sinne keskitetään paitsi kaikki itärajan ylittävä liikenne, myös kansainvälisen suojelun hakeminen.

17.13: Ben Zyskowicz: Venäjä on häikäilemätön roistovaltio

Pääministeri Orpon ilmoituksen jälkeen on varattu 1,5 tuntia aikaa keskustelulle rajaturvallisuudesta.

– Venäjä on häikäilemätön roistovaltio, joka käy nyt Suomea vastaan vihamielistä hybridivaikuttamista, jossa se väärinkäyttää siirtolaisia aseena Suomea vastaan, Zyskowicz kommentoi.

Zyskowiczin mukaan apulaisoikeuskanslerin tulkinta siitä, että koko itärajaa ei voida sulkea on oikeudellisesti hämmentävä.

Orpon mukaan on nähtävillä, että tilanne itärajalla on pahentumassa. Orpon mukaan ihmisiä on kuljetettu kohti pohjoisempia rajanylityspaikkoja.