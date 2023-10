Voiko Esapekka Lappi jopa lopettaa uransa? Näin suomalainen vastasi

– Onhan se aika mielenkiintoinen. Saksa ja Itävalta ovat jossain määrin aika saman tyyppisiä, mutta Tshekki eroaa kyllä. Se perjantai on aika erilainen päivä. Se on vähän jouheampaa ja kovavauhtisempaa ja tosi kapeeta. On siellä jonkun verran niitä anticutteja, mutta kyllä siellä silti jonkin verran pääsee leikkaamaan.

– Kisa tämä on siinä missä muutkin. Toivotaan nyt, että ei tule ongelmia auton kanssa ja ettei myöskään kuski tekisi virhettä. Siitä kai se on lähdettävä, hän sanoi.

– Niin…ei kumpikaan huono vaihtoehto ole tietyllä tapaa. Molemmissa on omat hyvät puolensa. Ei tämä ralli kuitenkaan ole elämän ja kuoleman homma. Tekin sen tiedätte, että perhe on se juttu. Sillä tavalla en ole jaksanut tästä asiasta stressata. Huono putki on nyt tuloksissa päällä,

mutta se on välillä semmosta, Lappi sanoi.