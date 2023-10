Teemu Suninen kiperään paikkaan Keski-Euroopan rallissa: "Katsovat, osaanko uida"

Suninen on päässyt tällä kaudella ajamaan kolme rallia Hyundain Rally1-autolla. Hän oli mukana Virossa, Suomessa sekä Chilessä. Edellä mainitut olivat kaikki sorakilpailuja, mutta nyt haaste on täysin erilainen, kun ajetaan vaihtelevissa olosuhteissa asfaltilla.

Näytönpaikka on komea, mutta tuo samalla myös paineita suomalaiselle.

– Sanoisin näin, että he laittavat minut nyt vähän niin kuin kylmään veteen ja katsovat, osaanko uida. Mutta tämä on myös hyvä tapa nähdä, miten hallitsen tämän tilanteen. Paperilla jos katsotaan, niin tämä on minulle vaikein ralli koko kalenterissa. Olosuhteet voivat vaihdella ja tiet ovat hyvin erilaisia päivien välissä. Tästä tulee iso haaste, Suninen myönsi.