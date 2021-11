Vältä ovela alennusansa: Vaara piilee etenkin näissä tuotteissa

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

On tavallista, että tuotteiden hinnat nousevat kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta toisinaan niitä muutetaan tarkoituksenhakuisesti. Keinotekoisesti alennetuista hinnoista on puhuttu etenkin Black Friday -ostospäivän ympärillä pyörivien kampanjoiden yhteydessä.

Keinotekoisesti alennettu hinta tarkoittaa, että tuotteen hintaa on nostettu ennen alennusmyyntejä ja laskettu kampanjaa varten, jotta prosentuaalinen tai euromääräinen hinnan lasku saadaan näyttämään mahdollisimman suurelta.

Hintaoppaan tekemän vertailun mukaan lähes joka seitsemännen tuotteen hintaa on pumpattu tällä tavalla Black Week -kampanjan yhteydessä. Joka viides tuote oli edullisempi ostaa marraskuun alussa kuin Black Friday -päivänä.

Vertaa Black Friday -hintaa vuoden takaiseen

– Kyllä se kannattaa ihan vuoden taakse mennä varsinkin Black Fridaynä. Voi katsoa, että mikä sen tuotteen hinta on ollut viime vuoden Black Fridaynä ja sitten katsoa hintahistoriasta, että miten se on vaihdellut, mikä on ollut se alin hinta, Matinvesi-Bassett neuvoi.