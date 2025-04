Vivi Wahlström ja Ella Jaatinen ovat tunteneet toisensa parin vuoden ajan – näin ystävyys muuttui seikkailuohjelman aikana

Vivi Wahlström ja Ella Jaatinen tähdittävät Race Across the World -ohjelmaa.

Näyttelijä Vivi Wahlström ja hänen ystävänsä Ella Jaatinen ovat mukana Race Across the World -ohjelmassa. Sarjassa kaikkien parien matka alkaa Turkin Istanbulista ja päättyy Turkuun.

Kaksikko kuvailee matkaa ikimuistoiseksi ja tapahtumarikkaaksi, sillä reissun aikana sattui ja tapahtui.

– Meillä oli aivan sairaan hauskaa ja muistelemme tätä todella isolla lämmöllä, Wahlström.

Jaatinen on reppureissannut enemmänkin elämänsä aikana, mutta Wahlström on puolestaan tottunut hieman parempaan majoitukseen matkoillaan. Matkan aikana pareilla on 3000 euron matkabudjetti, joten heidän piti säästää kaikessa mahdollisessa – erityisesti majoituksissa.

– Minulla oli turvallinen olo, kun oli kokenut konkari mukana. Ella osasi neuvoa ja tiesi aika hyvin kaikesta reppureissausjutuista, joista minä en niinkään tiennyt. Se oli ihana kokemus, koska en ole ikinä reppureissannut, Wahlström sanoo.

– Aika paljon joustit omista tarpeista ja mukauduit tilanteeseen. Olen ylpeä, Jaatinen sanoo.

Wahlström toteaa, että reissun aikana hänen luonteenpiirteistään erityisesti temperamenttisuus vahvistui. Jaatinen myöntää löytäneensä itsestään täysin uuden puolen.

– Olen aina ajatellut olevani tosi kärsimätön ihminen, ja olenkin monessa asiassa. Löysin kuitenkin jonkun tyylisen kärsivällisyyden taidon ihan itseäni ja myös muita ihmisiä kohtaan, Jaatinen sanoo.

Wahlström ja Jaatinen ovat tunteneet toisensa parin vuoden ajan.

– Ehkä viimeisen vuoden tai puolentoista vuoden aikana meidän ystävyytemme on oikeasti syventynyt, Wahlström sanoo ja toteaa, että reissun aikana ystävyys syventyi entisestään.

Yllä olevalla videolla Jaatinen paljastaa, kuinka Wahlströmin temperamenttisuus näkyi reissun aikana.