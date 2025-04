"Ai olet hoitanut tässä kaiken?" – ex-Salkkarit-tähti purskahtaa kyyneliin

Vivi Wahlströmin tuskastuminen purkautuu Race Across the World -ohjelmassa.

Race Across The World Suomi -sarjasta nähdään 12. huhtikuuta toisen tuotantokauden toinen jakso. Yksi kisassa mukana olevista pareista on näyttelijä Vivi Wahlström ja hänen ystävänsä Ella Jaatinen.

Tulevassa jaksossa kaksikko saa hyvänkuuloisen tarjouksen taittaa matkaa, mutta luvattua kyytiä ei näy eikä kuulu. Aikaa kuluu ja kaksikko vain istuu paikallaan. Turhautuminen purkautuu kyyneliin.

– Ei se voi olla, että se olen minä, joka koko ajan pyytää tekemään asioita, Jaatinen sanoo.

– Ai sinä olet nyt hoitanut tässä vai kaiken? Wahlström vastaa.

Myöhemmin Wahlström kertoo kameroille tunteenpurkauksestaan.

– Minulla ja Ellalla tuli vähän kränää, tai sellasta turhautumista. Sain pienen mental breakdownin. Woopsie! Wahlström kertoo myöhemmin.

Katso ennakkopätkä tulevasta jaksosta ylhäällä olevalta videolta!