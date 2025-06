"Syöksyi vauhdilla" – Intian lentoturman ainut selviytyjä kertoo pelastumisestaan

Brittimies selvisi ainoana hengissä Intian lentoturmasta.

Intian torstaisesta lento-onnettomuudesta ainoana hengissä selvinnyt brittiläinen Vishwash Kumar Ramesh, 40, kertoo haastattelussa onnettomuuskoneen viime hetkistä ja pelastumisestaan.

Air Indian Boeing 787-8 -tyyppisessä matkustajakoneessa oli 230 matkustajaa ja 12 miehistön jäsentä.

Kone syöksyi maahan pian sen jälkeen, kun se oli noussut ilmaan Ahmedabadin lentokentältä.

– Lentoonlähdön jälkeen tuntui kuin kone olisi pysähtynyt (ilmaan) 5–10 sekunniksi.

– Tunsin moottorin työntövoiman kasvavan ja (koneen) nousevan ylöspäin, mutta kone syöksyi vauhdilla (rakennukseen), Ramesh kuvailee tapahtumia uutistoimisto Reutersin julkaisemalla videolla.

Tajuttuaan olevansa elossa Ramesh kertoo yrittäneensä irrottautua turvavöistään ja paeta sieltä, mistä pystyi.

– Silmieni edessä lentoemäntä ja muut (kuolivat).

"Ei kovin vakavast loukkaantunut"

Ramesh istui paikalla 11A, joka sijaitsi turistiluokan ensimmäisellä rivillä suoraan hätäuloskäynnin oven edessä.

Pudotessaan kone osui hostelliin, jossa majoittui lääketieteen opiskelijoita.

– Koneen kylki, jossa olin, laskeutui hostellin pohjakerrokseen. Näin, että koneen ulkopuolella oli tilaa, joten kun oveni rikkoutui, päätin yrittää paeta pienen tilan kautta ja onnistuin siinä, Ramesh kertoo.

Koneen toinen sivu oli Rameshin mukaan vasten rakennuksen seinää, joten sieltä ei päässyt ulos. Hän kertoo kävelleensä itse ulos koneesta.

– Kun tulipalo syttyi, vasen käteni paloi. Sitten ambulanssi toi minut sairaalaan.

Ahmedabadissa toimivan sairaalan johtava lääkäri Rajnish Patel kommentoi Rameshin tilaa uutiskanava CNN:lle.

Hänen mukaansa Rameshin tila ei ole "kovin kriittinen".

– Kuvissa hän on verinen, mutta ei kovin vakavasti loukkaantunut. Hänellä on kaikki hyvin ja hän on tarkassa valvonnassa, Patel sanoo.

Lääkärin mukaan Ramesh voitaneen päästää sairaalasta parin päivän sisällä.

16:36 Asiantuntija analysoi videot Intian lentoturmasta ja ainoan eloonjääneen ihmepelastumisesta.

Lue lisää: