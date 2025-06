Tässä kävelee Intian lentoturmasta ainoana selvinnyt mies – nyt kommentoi lääkäri

Ihmepelastuneen matkustajan askellus hämmästyttää maailmalla.

Koneessa oli 242 ihmistä. 241 heistä menehtyi. Vain Vishwash Kumar Ramesh, 40, selvisi hengissä.

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa väitetysti juuri Ramesh kävelee kadulla verisenä muiden ihmisten joukossa pian onnettomuuden jälkeen. Pintanaarmuista huolimatta hän näyttää videolla olevan fyysisesti kunnossa.

Videon voit katsoa artikkelin yläosasta. MTV Uutiset ei ole pystynyt varmistamaan videon aitoutta.

Lääkäri: Kaikki hyvin

Ahmedabadin siviilisairaalan johtava lääkäri Rajnish Patel kommentoi Rameshin tilaa uutiskanava CNN:lle. Hänen mukaansa Rameshin tila ei ole "kovin kriittinen".

– Kuvissa hän on verinen, mutta ei kovin vakavasti loukkaantunut. Hänellä on kaikki hyvin ja hän on tarkassa valvonnassa, Patel sanoo.

Lääkärin mukaan Ramesh voitaneen päästää sairaalasta parin päivän sisällä.

Hyppäsi koneesta ulos

Ihmepelastumisen tehneen Rameshin kerrotaan istuneen koneessa paikalla 11A hätäuloskäynnin kohdalla. Hänen kerrotaan hypänneen ulos lentokoneesta viime hetkellä ennen tuhoisaa räjähdystä.

Ramesh kertoo Hindustan Timesille ongelmien alkaneen heti nousun jälkeen.

– 30 sekuntia nousun jälkeen kuului kova ääni ja kone putosi. Kaikki tapahtui nopeasti, Ramesh sanoo lehdelle.

– Kun nousin ylös, ympärilläni oli ruumiita. Pelkäsin. Nousin seisomaan ja juoksin. Koneen kappaleita oli kaikkialla ympärilläni. Joku tarttui minuun, laittoi minut ambulanssiin ja toi sairaalaan.

Veli kuoli turmassa

Lontoossa 20 vuotta asunut Ramesh on Britannian kansalainen. Hän oli Intiassa veljensä kanssa tapaamassa perhettä.

Veljen kerrotaan olleen samassa koneessa, mutta istuneen eri penkkirivillä.

Rameshin kerrotaan soittaneen sukulaisilleen olevansa kunnossa. Perhe suree veljeä ja muita turmassa menehtyneitä.

