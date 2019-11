Viron sisäministerin Nato-lausunnot nostattivat poikkeuksellisen voimakkaita kierroksia – MTV Uutiset oli paikalla kohutilaisuudessa: Tästä sopassa on kyse

Hän pohdiskeli pitkään Naton heikkenemistä viitaten Ranskan presidentin lausuntoihin aivokuolleesta Natosta The Economist -lehden haastattelussa. Helme sanoi, että Naton varaan turvallisuutensa nojannut Viro seuraa hyvin tarkkaan, mitä Natossa tapahtuu.

– En halua sanoa, että (Ranskan presidentti Emmanuel Macron) puhuu sataprosenttisesti totta, että Nato on aivokuolemassa, mutta on selvää, että Natossa on ongelmia, Helme sanoi.