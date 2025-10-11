Viron ja Venäjän väliset suhteet ovat kiristyneet syksyn aikana.
Viro sulki perjantai-iltana Venäjän-vastaisen Saatsen rajanylitysaseman.
Syyksi ilmoitettiin venäläisten lisääntynyt läsnäolo alueella. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.
Saatsen alue on Venäjän hallitsema, mutta virolaisilla ajoneuvoilla on lupa liikkua sen läpi, kunhan ne eivät pysähdy. Ajoneuvoista ei saa poistua.
– Venäjän rajavartiosto tavanomaisesti valvoo Saatsen aluetta, onhan se heidän alueensa. Tänään (perjantaina) siellä oli huomattavasti tavanomaista enemmän liikettä, virolainen rajaviranomainen Künter Pedoski sanoi.
– Päätimme sulkea tien estääksemme mahdolliset provokaatiot ja välikohtaukset, koska tavoitteemme on varmista virolaisten turvallisuus, hän jatkoi.
Viron ja Venäjän väliset suhteet ovat entisestään kiristyneet syksyn aikana.
Syyskuussa venäläishävittäjät loukkasivat Viron ilmatilaa peräti 12 minuutin ajan. Italian, Suomen ja Ruotsin hävittäjät saattoivat venäläishävittäjät pois Viron ilmatilasta, Nato kertoi.
Aiemmin syyskuussa Puola ampui alas useita Venäjän drooneja ilmatilassaan.