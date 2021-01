Viron koronaluvut uuteen ennätykseen – sairastuneita päivätasolla enemmän kuin Suomessa pahimmillaan

Maan ilmaantuvuusluku kahden viime viikon ajalta on tällä hetkellä 582,48. Tallinnassa tapauksia todettiin 533.

Maassa on kuollut tähän mennessä 265 ihmistä koronan aiheuttamiin komplikaatioihin. Puolet heistä on menehtynyt viimeisen neljän viikon aikana.

Virossa on tähän mennessä annettu 6632 rokotetta. Tavoite saada COVID-19 rokote vapaasti jaettavaksi kesäkuuhun mennessä näyttää epärealistiselta. Se edellyttäisi noin 20 000 ihmisen rokottamista joka viikko.

Maa on pitkälti suljettu epidemian vuoksi.

– Ravintoloista saa vain takeaway -annoksia ja yleisötilaisuudet on peruttu. Peruskoulun neljän ensimmäisen luokan oppilaat palaavat kouluun maanantaina, Saraste listaa.

Tilanne on vielä pahempi lähinaapurissa Liettuassa, jossa todettiin tänään 2331 uutta tapausta. Silti rajat ovat edelleen auki.

Muun muassa suuri osa Suomeen tulevasta rekkaliikenteestä on peräisin Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Puolasta. Lisäksi huolta on aiheuttanut joululomiltaan Suomeen palanneet rakennusmiehet, joiden on pelätty tuovan mukanaan tautiryppään.