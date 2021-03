Virolaismedioilta synkkä uutinen: Virosta on tullut maailman pahin koronapesäke asukasmäärään nähden

Viimeisten seitsemän päivän aikana keskimäärin 1111 ihmistä päivässä on saanut positiivisen koronatestin miljoonaa asukasta kohti Virossa, kertoo muun muassa Postmees -lehti .

Yleensä ilmaantuvuusluku lasketaan 14 vuorokauden tartunnat 100 000 asukasta kohden. Perinteiseen tapaan laskettuna Tsekki on edelleen edellä ilmaantuvuusluvun perusteella.

WHO:n mukaan Virossa on seitsemän päivän aikana raportoitu 10 142 tartuntaa ja 58 kuolemaa. Virossa on yhteensä 1,32 miljoonaa ihmistä, eli tahti on pienelle maalle kova.