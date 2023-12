Viro varoittaa itärajan sulkemisesta: "Teemme kaikki tarvittavat valmistelut"

– Tulijoiden tausta on ollut joko Afrikassa tai Lähi-Idässä. Heillä ei ole ollut laillisia perusteita saapua Viroon. Viro on toistaiseksi kieltänyt heiltä maahantulon eivätkä kyseiset henkilöt ole hakeneet Virosta turvapaikkaa, Kommusaar kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Virolla ja Venäjällä on noin 300 kilometriä yhteistä rajaa. Kommusaar huomauttaa, että Venäjän toiminta, jossa se käyttää ihmisvirtoja aseenaan, on kaikkea muuta kuin uusi.

Viro varoittaa matkustamasta Venäjälle

Rajan sulkeutumista pohditaan myös somessa

Viron väestöstä yli 20 prosenttia on venäläistaustaisia. Maan rajanylitystilastoista selviää, että Viron itärajan vilkkain rajanylityspaikka on Narva. Siellä rajan ylittää rekkojen lisäksi sadasta kahteen sataan henkilöautoa päivässä. Viimeisen kuukauden kiireisin päivä on ollut 4. marraskuuta, jolloin rajan on ylittänyt 191 henkilöautoa. Suomen rajapäätöksen jälkeen henkilöautoliikenteessä ei siis näy varsinaista nousua.