MTV Latviassa: Rajan yli pääsevät enää vain harvat, jonot jopa 4–5 vuorokautta

Maan ulkoministeriö on ilmoittanut, että turvallisuussyiden takia Latvia ei myönnä viisumeita liikekannallepanon takia turvapaikkaa hakeville.

Terehovan raja-aseman päällikön, majuri Aleksejs Kakaulinsin mukaan suurin osa tulijoista on ukrainalaisia. Lisäksi joukkoon mahtuu esimerkiksi Euroopan unionin kansalaisia ja viime aikoina moldovalaisten osuus on kasvanut, koska ilmatila Moldovan ja Venäjän välillä on suljettu.