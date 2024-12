Suomen itärajan sulkeuduttua reilu vuosi sitten, suomalaisliikenne Viron itärajoilla on lisääntynyt.

Viron rajavartiolaitokselta kerrotaan, että tämän vuoden aikana noin 50 000 Suomen kansalaista on matkustanut Viron rajanylityspisteiden kautta Venäjälle.

Venäjä testaa jatkuvasti Viron reaktioita raja-alueelle kohdistuvalla härnäyksellä, kuten rajajoen poijujen viemisellä ja GPS-häirinnällä.



Silti Viro pitää avoinna kolmea rajanylityspistettä Venäjälle.

Jonotusajat ovat pitkiä

Narvan rajanylityspisteellä seisoo jono, jonka kärjessä odottavat ovat aloittaneet jonotuksensa edellisiltana kuudelta.



– Tulin Lappajärveltä junalla Helsinkiin, sitten laivalla Tallinaan, sitten bussilla tänne Narvalle. Menen lomalle perheen luokse, kertoo Nikita Savinov, Suomessa asuva venäläinen opiskelija.



– Vietimme yhden yön hotellissa ja tulin jonoon neljältä aamulla, sanoo Espanjassa asuva venäläinen keraamikko Alexei Evstifeev.



Eräs nainen kertoo, että jotkut paikalliset tekevät jonolla bisnestä ja seisovat jonossa 50 euron palkkiota vastaan.



Pysäköitynä on muutamia autoja, joissa on Suomen rekisterikilvet, mutta heidän syitään mennä Venäjälle voi vain arvailla. Jonossa suomea osaavat eivät juuri tahdo toimittajalle puhua.

Viron rajavartiosto rakensi betonipyramideja rajalle viestiäkseen venäläisille virkaveljille, että raja voidaan sulkea.

Betonipyramidit ovat viesti Venäjälle

Tammikuun jälkeen Narvasta on päässyt Venäjälle vain siltaa pitkin kävellen. Venäjä esti autoliikenteen vedoten raja-aseman remonttiin.



Viime talvena Virossakin pohdittiin, mitä tehdä Venäjän sillalle lähettämien siirtolaisten kanssa. Heitä ehti saapua joitain kymmeniä päivässä.



– Näimme, kuinka samoihin aikoihin Suomi kävi läpi samaa: kymmeniä tänään, satoja huomenna. Siksi rakensimme betonipyramideja tänne näyttääksemme Venäjän virkaveljille – hyvin näkyvästi, että me suljemme tämän rajan, jos päästätte lisää siirtolaisryhmiä tänne, kuvailee Itä-Viron rajavartiolaitoksen johtaja Eerik Purgel.

Narvassa Viron ja Venäjän välisen rajan yli pääsee tällä hetkellä vain kävellen.

Pakotteiden alaisia tavaroita takavarikoidaan

Venäjälle matkaavien jono paisui viime kesän jälkeen. Silloin Viro otti käyttöön järeät tullitarkastukset.



Edelleenkin laukuista takavarikoidaan käteistukkoja, mikrosiruja, lennokkeja ja satelliittiteknologiaa, joita pakotteiden mukaan Venäjälle ei saisi viedä.



– Noin yhdellä prosentilla kaikista matkustajista on joitain pakotteiden alaisia esineitä laukuissaan. Mutta pääviesti on, että Venäjä on hyökkääjävaltio, joka parhaillaankin on tunkeutunut yhteen sen naapurivaltioista. En oikeastaan suosittelisi kenellekään Venäjälle matkustamista, ellei ole välitöntä tarvetta, neuvoo Viron Poliisi- ja rajaviraston johtaja Egert Belitshev.