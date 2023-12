Itäraja on kiinni, mutta Venäjä höynäyttää afrikkalaisia Suomeen: "Varmaan tulee heitäkin, jotka yrittävät tulla väkisin"

Venäjä myöntää löyhin perustein viisumeita nuorille afrikkalaisille, jotka haluavat Eurooppaan pois köyhyydestä ja vaikeista luonnonoloista. Erityisenä kohteena on Afrikan sarvi. Aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa Iltalehti ja kansalaisjärjestölehti Rauhanpuolustajat .

Venäjän yhtenä painostuskohteena on Suomi. Nyt maamme itäraja on suljettu kauttaaltaan, mikä ei välttämättä takaa turvapaikanhakijoiden täyttä pysymistä Venäjän puolella.



– Varmaan itärajan kautta tulee heitäkin, jotka yrittävät tulla väkisin. Periaatteessa kansainväliset sopimukset takaavat mahdollisuuden hakea turvapaikkaa, vaikka he tulisivat maahan laittomasti, sanoo historian yliopistonlehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta.