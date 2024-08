Viro tehostaa itärajansa valvontaa

EU on asettanut Venäjälle voimakkaita talouspakotteita, jotta Venäjän mahdollisuudet rahoittaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa heikkenisivät. Ongelmana on ollut pakotteiden kiertäminen.

Viro on sanonut epäilevänsä, että osa tavaroista, joiden on ilmoitettu kulkevan Venäjän läpi, on saattanut jäädä Venäjälle. Näiden tavaroiden joukossa on ollut muun muassa sotatarvikkeita ja kaksikäyttötuotteita.