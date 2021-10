MTV vieraili EU:n rajalla, jossa palautetaan kaikki, jotka kiinni saadaan: "Suurin osa ihmisistä on myynyt kaiken omaisuutensa"

Raja-aitojen pystyttäminen Itä-Euroopassa on laajentunut nyt myös Latvian ja Valko-Venäjän rajalle.

Elokuun puolivälistä lähtien nämä vartijat ovat ottaneet kiinni ja palauttaneet noin 1 500 laitonta rajan yli pyrkijää. Latvian puolelle on päästetty vain sairastuneita ja matkalla nääntyneitä väliaikaiseen hoitoon.

– Suurin osa rajan yli pyrkivistä ovat Afganistanista ja Irakista, mutta on myös muista hiukan eksoottisista maista, kuten Jemenistä ja Bangladeshista. Suurin osa ihmisistä on myynyt kaiken omaisuutensa, ja sillä rahalla he sitten matkustavat ja pyrkivät EU-maihin, kertoo latvialainen everstiluutnantti Juris Kusins.