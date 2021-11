Viro pystyttää itärajalleen 40 kilometriä piikkilanka-aitaa

Tuhansia siirtolaisia on Valko-Venäjän ja Puolan välisellä rajalla pyrkimässä Puolan puolelle. Länsimaat katsovat kyseessä olevan Valko-Venäjän kosto maata vastaan kohdistetuista pakotteista.

Virossa on huolena, että siirtolaisuutta voidaan käyttää osana hybridisodankäyntiä. Aidat ovat yksi osa-alue tällaiseen uhkaan vastaamisessa. Maan sisäministeri Kristian Jaani sanoo tiedotteessa, että 63 kilometriä rajaa on tällä hetkellä rakennusvaiheessa ja 25 kilometrillä on jo raja-aita.