Viro lievensi rajoituksia viikko sitten: Nyt koronatilanne synkkenee ja brittimuunnos leviää – joka kahdeksannella testatulla tartunta

Eniten uusia tartuntoja on todettu Viron terveysviraston mukaan Tallinnassa ja sitä ympäröivässä Harjun maakunnassa. Huolestuttava uusi tieto on myös se, että koronan niin sanottua brittimuunnosta on myös löytynyt Virosta jo 30 tapausta.

Virossa lievennettiin koronarajoituksia vain viikko sitten. Tähän mennessä Virossa on koronaperäisiä kuolemia 477 ja teho-osastolla on hoidetttavina 34 potilasta. Rokotteita on saanut tähän mennessä 40 000 ihmistä.

Maskipakkosakko ei juuri käytössä

Virossa astui jo marraskuun lopulla maskipakko, jonka mukaan maskin käyttö on pakollista kaikissa julkisissa tiloissa, kuten virastoissa, ostoskeskuksissa ja julkisessa liikenteessä. Viron valtiolla on oikeus määrätä sakko, jollei määräyksiä noudateta. Tähän mennessä poliisi on tyytynyt vain huomauttamaan maskin käytöstä ja maskittomia ihmisiä näkee edelleen paljon kauppakeskuksissa, busseissa ja raitiovaunuissa.

Muutenkin rajoitukset ovat Suomea lievempiä. Esimerkiksi Tallinnan lukiot ovat lähiopetuksessa, vaikka kaupungin tartuntaluku 100 000 asukasta kohden on 650. Virossa hoitohenkilökuntaa on Suomen tavoin rokotettu ensimmäisten joukossa, mutta kaikki sairaanhoitajat eivät ole halunneet rokotetta. Osalle mm. venäjänkielisistä hoitajista kelpaa vain venäläinen Sputnik -rokote.