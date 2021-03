"Aurinko antaa immuniteetin": MTV vieraili Viron pahimmassa koronapesäkkeessä – Tallinnan rokotevastaisessa naapurissa 10 kertaa HUS-aluetta pahempi tilanne

15 000 asukkaan Maardu sijaitsee 15 kilometrin päässä Tallinnasta. Kaupungin ilmaantuuvuusluku on jo viikkoja ollut 3000 tartuntaa 100 000 asukasta kohti, eli 10-kertainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna.

Suurin syy tähän on ollut yleinen välinpitämättömyys sekä maski- ja rokotevastaisuus. Suuri osa asukkaista on venäjänkielisiä ja he seuraavat vain venäjänkielistä mediaa.