Viranomaiset uuden ilmiön edessä: osa nuorista ei kerro näkemistään rikoksista – "Pieni ryhmä suhtautuu poliisin auktoriteettiin eri tavalla kuin ennen"

– Meillä on pitkään luotettu poliisiin, ja poliisi on toiminut nuorten parissa ja keskustellut heidän kanssaan. Nyt näyttää, että on syntynyt pieni ryhmä, joka suhtautuu poliisin auktoriteettiin eri tavalla kuin tähän asti. Tämä on huolestuttava ilmiö, Mankkinen sanoi.