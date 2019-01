Viraalivideo Trump-hattuisista pojista ja alkuperäiskansan aktivistista paljastaa USA:n poliittisen tulehdustilan – Väittely tapahtumien kulusta on tulista, mutta totuus katoaa sanojen ristituleen

Kaikki alkoi "uhkaavasta tilanteesta"



Videolla näkyvät nuoret ovat Covingtonin katolilaisen poikakoulun lukiolaisia Kentuckyn osavaltiosta. He olivat tulleet maan pääkaupunkiin Washingtoniin March for Life -nimiseen marssiin, joka on konservatiivien suuri aborttioikeutta vastustava tapahtuma.