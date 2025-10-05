Lentoliikenne pääsi jatkumaan hieman ennen aamuviittä.
Liettuassa Vilnan lentokentän lentoliikenne pysäytettiin sunnuntain vastaisena yönä useiksi tunneiksi kentän lähistöllä havaittujen kuumailmapallojen vuoksi.
Lentoasema kertoi varhain sunnuntaina, että liikennettä päästiin jatkamaan hieman ennen aamuviittä.
Maan lentoliikennettä hallinnoivan Oro Navigacijan edustajat kertoivat keskeytyksestä lauantai-iltana. He kertoivat keskeytyksen syyksi Vilnan lentoasemalle mahdollisesti matkalla olleet kuumailmapallot.
Liettuan yleisradioyhtiö LRT:n mukaan paikallisviranomaiset ovat vahvistaneet, että toistakymmentä kuumailmapalloa oli lentänyt Vilnan lentokentän suuntaan. Viranomaisten mukaan pallot oli nähty lähellä Baltoji Voken aluetta, joka sijaitsee linnuntietä muutaman kilometrin päässä Vilnan lentokentästä lounaaseen.
Vilnaan suunnanneita lentoja ohjattiin keskeytyksen aikana uudelleen esimerkiksi Kaunasiin ja Latviaan Riikaan. Finnairin lauantai-illan lento Vilnasta Helsinki-Vantaalle peruttiin kokonaan.
Vilnan lentokenttä on Liettuan suurin kaupallinen lentokenttä.