Lentoliikenne Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentällä keskeytettiin myöhään tiistai-iltana erikoisten ilmapallojen vuoksi, kertoo Reuters.
Liettuan kansallisen kriisinhallintakeskuksen lausunnon mukaan Vilnan lentokentän ilmatilassa havaittiin kymmeniä salakuljettajien ilmapalloja.
Tilanne on vaikuttanut lentoliikenteeseen. Lentoja on sekä lykätty että ohjattu muualle.
Vastaavanlaisesta tilanteesta raportoitiin paikalta viimeksi lokakuun alussa. Tuolloin lentokentän liikenteen sekoittaneiden pallojen kerrottiin olleen osa tupakan salakuljetusta.