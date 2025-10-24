Liettuan liikenneministeriön mukaan Liettuan Vilnan ja Kaunasin lentokentät suljettiin perjantai-iltana Valko-Venäjältä lentäneiden sääpallojen vuoksi.
Liettuan liikenneministeriö ilmoitti perjantai-iltana lausunnossaan, että liikenne kahdella lentokentällä keskeytettiin. Kansallinen kriisinhallintakeskus (NCMC) ilmoitti, että tutkassa oli havaittu "kymmeniä palloja". Liettuan liikenneministeriön mukaan sääpallot tulivat Valko-Venäjältä.
Eurooppalainen lentoliikenne on häiriintynyt viime viikkoina toistuvasti drone-havaintojen ja muiden ilmatilan loukkausten vuoksi, muun muassa Kööpenhaminan, Münchenin ja Baltian alueen lentokentillä.
Liettuaan on lentänyt myös aiemmin tässä kuussa sääpalloja Valko-Venäjältä. Tuolloin uutisoitiin, että sääpalloilla salakuljetettiin savukkeita.