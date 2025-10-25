Liettuassa lentoliikenne jatkuu yöllisen keskeytyksen jälkeen Vilnan ja Kaunasin lentokentillä, kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT.
Liettualaismedian mukaan molempien kenttien ilmatila avattiin uudelleen varhain lauantaiaamuna, mutta lentojen viivästykset ovat mahdollisia päivän ajan.
Perjantai-iltana kerrottiin, että syynä keskeytykseen olivat alustavan tiedon mukaan havaitut säähavaintopallot. Kansallinen kriisinhallintakeskus (NCMC) ilmoitti, että tutkassa oli havaittu "kymmeniä palloja". Liettuan liikenneministeriön mukaan sääpallot tulivat Valko-Venäjältä.
Liettuaan on lentänyt myös aiemmin tässä kuussa sääpalloja Valko-Venäjältä. Tuolloin uutisoitiin, että sääpalloilla salakuljetettiin savukkeita.