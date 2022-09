Lempeä ja ystävällinen Jake päätyi eläinsuojeluyhdistyksen hoiviin – röntgenkuvista paljastui järkytys: Tervettä lajitoveria ei ole olemassa

Näin kuvataan usein Scottish fold -rotuista kissaa. Nimi on suomennettu virallisesti Skotlannin luppakorvaksi.

Luppakorvaisuuden aiheuttaa dominoiva geenimutaatio, joka on käytännössä kaikilla luppakorvaisilla skottilaisilla.

Valtavia kipuja

– Korvien kääntyminen luppakorvaisiksi on foldien sairauden ensimmäinen oire, Vainio kertoo.

Luut sulautuvat yhteen

Foldien mainitaan usein olevan rauhallinen rotu, mutta valitettavasti sekin on Vainion mukaan kipujen seurausta.

Jaken surullinen tarina

Tämän jälkeen olisi jonkun toisen kissan kohdalla varattu kastrointiaika, mutta Jakelle varattiinkin aika röntgenkuvaukseen. Sillä haluttiin selvittää se, miten pitkälle kehittynyt OCD sillä on ja olisiko jo tarvetta jonkinlaiselle kipulääkitykselle.

– Jaken OCD oli jo niin pitkällä, että sen kaikissa nivelissä oli todella pahat vauriot, eikä kipulääkityksen aloittamisessa olisi enää ollut mitään mieltä. Lisäksi Jaken henkitorvi oli lähes z-kirjaimen muotoinen, kun se yleensä on suora., Vainio kertoo.

Tervettä Scottish foldia ei ole olemassa

OCD on Vainion mukaan sairaus, joka ei parane, vaan etenee ja pahenee, eikä pelkällä kissan tarkkailulla ei voida päätellä kissan todellisesta terveydentilasta ja kivuista mitään.

Lesy muistuttaa päivityksessään, että Scottish foldin kasvattaminen ja ostaminen on epäeettistä.

– Huomioitavaa on, että terveemmäksi mielletty Scottish straight -kissa syntyy silloin, kun on yritetty kasvattaa foldeja. Näin ollen myös näiden kissojen hankinta on epäeettistä.