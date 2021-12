Ville Peltosen HIFK ehti jo uida syvissä vesissä – nyt Petteri Sihvonen antaa uudelle päävalmentajalle kovan tunnustuksen

– HIFK on pystynyt kehittämään peliään ja siihen on tuotu uusia mausteita. Nyt he ovat sarjataulukon kärjessä. Ja pitää muistaa, että heidän pelinsä ei ole vieläkään täydellistä, Sihvonen pohtii.

– Hänellä on varmasti kovat paineet. Alku ei mennyt putkeen, mutta silti he ovat pystyneet kääntämään tilanteen, Sihvonen jatkaa, viitaten HIFK:n heikkoon kauden aloitukseen.

– TPS on ollut syyskauden absoluuttisesti paras tuloksen tekijä. Iso juttu on se, että kuinka nopeasti Ahokas onnistui saamaan tuon TPS-projektin oikeaan suuntaan. Hän on pystynyt parsimaan ehjän nipun kasaan, vaikka siellä on ollut paljon uusia pelaajia. Puolustus on laitettu kuntoon ja ovat pystyneet tekemään riittävän määrän maaleja, Niikko perustelee.