Ville Peltosen asema kyseenalaistettiin HIFK:ssa – nyt hän ottaa kantaa voimakkaaseen kritiikkiin

HIFK on napannut alkukauden 16 ottelusta 37 pistettä. Tasaisen tahdin taulukossa IFK on nyt 138 pisteen vauhdissa.

– Meteli on ollut ulkopuolella kovaa, mutta se kuuluu tähän, Peltonen huikkaa HIFK:n ja hänen yllään pyörineestä kritiikistä MTV Urheilulle.

– Tiedämme koko ajan, että missä me menemme. Meillä on ollut nyt hyvä pätkä tulosten osalta, mutta en näe, että meidän arkemme olisi mitenkään hirveästi muuttunut, Peltonen jatkaa.

HIFK on luonut alkukaudella maaliodottamaa 41,79 osuman edestä. Tehtyjä maaleja sillä on 57. Tehokkuus on löytynyt erityisesti tulikuuman ykkösketjun kautta.