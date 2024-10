HIFK:n tulikuumalta maalitykiltä paljastus: Muutti tapojaan – nyt tulee huimaa jälkeä

Ennen tämän illan kierrosta Pakarinen on paukuttanut alkukauden 16 ottelussa peräti 15 maalia. Pisteitä on kertynyt 19 (15+4).

Pakarinen, 33, on tullut tutuksi erittäin varmana hyökkääjänä, johon on voinut luottaa tilanteessa kuin tilanteessa. Hän osaa olla fyysinen, hän operoi väkevästi maalinedustalla ja hän tuo energiaa omilleen.

Nyt hän on tuonut myös roppakaupalla tulosta HIFK:lle.

– Sellainen juttu, minkä olen tässä löytänyt, on se, että olen yrittänyt katsoa vähän enemmän videoita ja ”scoutannut” vastustajan maalivahtia ennakkoon, että mistä kannattaa ja mihin kannattaa ampua. Olen tehnyt tuota nyt enemmän kuin aikaisemmin, Pakarinen kertoo.

Kyseinen muutos on ollut yksi osa siinä, miksi Pakarinen on takonut niin kovaa jälkeä.

Kaikista merkittävin syy löytyy kuitenkin viereltä. Pakarinen on ollut osa Liigan tulikuuminta ketjua, missä hän, Kristian Vesalainen ja Jori Lehterä ovat pyörittäneet pajatsoa.

Kolmikko on näyttänyt suuntaa niinkin voimakkaasti, että HIFK on tällä hetkellä sarjan kärjessä.

– Olemme pelanneet tehokkaasti eli olemme laittaneet paikoista sisään. Tuossa on ollut hyvät ketjukaverit rinnalla. Ylivoima on toiminut ja koko kollektiivi on ollut kunnossa, Pakarinen käy läpi.