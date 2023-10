Ville lähti opettajaksi Ugandaan, jossa pienessä luokassa odotti 160 oppilasta: "Suurin osa lapsista putoaa pois"

Koulutus on yksi tärkeimmistä työkaluista esimerkiksi monenlaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa ja ehkäisyssä. Näin on myös Ugandassa, jonne on paennut paljon kouluikäisiä lapsia Etelä-Sudanista.

– Siellä on todella tärkeää rakentaa koulutusjärjestelmää, jotta kaikki lapset pääsisivät kouluun. Väestö on todella nuorta, puolet alle 16-vuotiaita.

Suomalaisten opettajien tehtävänä on muun muassa jakaa kokemuksiaan paikallisille opettajille siitä, miten saadaan parhaat oppimistulokset. Paikalliset realiteetit tulee kuitenkin ottaa huomioon. Stambej kertoo, että hän on vieraillut pienessä luokkahuoneessa, jossa oli jopa 160 oppilasta yhtä aikaa. Sellaisessa ympäristössä oppiminen on väistämättä vaikeaa, etenkin kun resursseista on pulaa.