Ovatko Ruotsin pommi-iskut kohta Suomessa arkipäivää? – "Koulusysteemimme on vanha ja perheinstituutio rikki"

Iso osa nuorista on vaarassa syrjäytyä. Maanpuolustuslehden mukaan ennen koronaa Suomessa oli jopa 60 000 syrjäytynyttä nuorta ennen koronapandemiaa ja sen jälkeen luku on vain kasvanut.

– Koulusysteemimme on vanha ja perhe-instituutio on jossain määrin rikki, Namdar sanoo.

Koulu on yksi hyvä keino ohjata nuoria oikeaan suuntaan. Toinen paikka on tietysti koti.

Varsinkin Ruotsissa on havaittavissa paljon segregaatiota eli ihmisryhmien eristymistä, mikä vie tilannetta vain huonompaan suuntaan.

– Olen työskennellyt joissain Tukholman lähiöissä, joissa 15–16-vuotiaat eivät tienneet asuvansa meren lähellä, koska he eivät olleet käyneet kertaakaan Tukholman keskustassa, Namdar sanoo.

– Suomessa tilanne on onneksi vähän parempi, Namdar iloitsee.

Pitkän ja lyhyen tähtäimen ratkaisut

Väkivalta kouluissa on kasvanut. Aseman lapset ry:n mukaan koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa kokee jopa 39 000 lasta joka ikinen viikko. Kiusaamisesta on vielä matkaa radikalisoitumiseen, mutta asioiden välillä on yhteys.