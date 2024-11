Ville, 36, kiskoi leuanvedon maailmanennätyksen – Hämeenlinnassa jännityshetket

80 kiloisten sarjassa Toimio on tehnyt ME:ksi 73 toistoa, mikä on hänen henkilökohtainen ennätyksensä.

Leuanvedon kaikkien aikojen tulos, Toimion sanoin "valtavan hyvä" noteeraus, on 88 toistoa, jonka Joonas Mäkipelto on takonut 70-kiloisten sarjan maailmanennätykseksi. Toimio on nyt kuitenkin Mäkipellon sijaan ainoa mies, jolla on kahden eri sarjan ME:t hallussaan.