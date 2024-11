ME-leuanvetäjä Nelli Rautiainen herkistyi kantavasta voimastaan – "Hän on minun kanssani maailman loppuun asti"

Nelli Rautiainen voitti lauantaina Hämeenlinnassa 70-kiloisten toistoleuanvedon Suomen mestaruuden 43 toistolla. Se on sama toistomäärä kuin hänen maailmanennätyksensä vuodelta 2022. ME:nä pysyi kuitenkin vuoden 2022 tulos kehonpainon myötä: Rautiaisella oli tuolloin 1,1 kiloa enemmän kilpailupainoa kuin nyt 65,5-kiloisena.

"Vaan kukas jaloista lihakset pois haluaisi"

Street workout on Suomen street workout -yhdistyksen määrittelyn mukaisesti laji, jossa ympäristöä käytetään mahdollisimman monipuolisesti treenatakseen kehonpainolla. Street workoutissa kilpaillaan monissa erilaisissa sarjoissa, ja se on noussut Rautiaisen arvojärjestyksessä hänen muiden lajiensa toisto- ja lisäpainoleuanvedon edelle.

– Street workout palvelee näitä leuanvetolajejakin, varsinkin lisäpainovetoa mutta myös tätä toistoleuanvetoa. Mutta totta kai jos on paljon jaloissa lihasmassaa, kuten minulla on, se ei ole leuanvetoon hyödyllistä. Vaan kukas jaloista lihakset pois haluaisi, Rautiainen sanoi ja alkoi nauraa.

ME vielä painavampaankin sarjaan?

Meritoituneen fysiikkavalmentajan, kovan luokan lisäpainoleuanvetäjän Tuomas Rytkösen luotsaama Rautiainen harjoittelee sekä monipuolisesti että ahkerasti. Joka toinen viikko treenejä on kuusi ja joka toinen viikko neljästä viiteen.

– Joka toinen viikko saattaa olla kuusi voimapainotteista treeniä ja joka toinen viikko joku aerobinenkin treeni mukana. Talvella tykkään esimerkiksi käydä hiihtämässä, se on mielihommaa.

Toistoleuanvedossa kaikkiaan viisi Suomen mestaruutta ja kolme maailmanmestaruutta voittanut Rautiainen mielii havitella vielä myös yli 70-kiloisten maailmanennätystä. Hän on päässyt Anne-Elina Kinnusen tekemästä sarjan ME:stä (42) yhden toiston päähän vedettyään viime vuonna 70,2-kiloisena 41 toistoa.

– Olisi minulla haluja tehdä ME ylempäänkin sarjaan. Tankkaaminen siihen on vain minulle tosi raskasta. Painan normaalisti sellaiset 65–68 kiloa. Jos aamupaino on vaikka 66 tai 67 kiloa, täytyy neljäkin kiloa syödä ja juoda aamulla. Välillä tuntuu, että jaksaako tätä syömistä, Rautiainen kuvaili hersyvän naurun kera.