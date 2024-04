Noora, 36, "juoksi vessaan" pinteestä päästyään – sitten syntyi maailmanennätys

Liedossa asuvalla Kärkkäisellä oli ennestään vyöllään yli 70-kiloisten ME: hän oli vetänyt 50 kiloa vuonna 2022. Lauantaina Kärkkäinen pisti lisäpainoleuanvedon SM-kisoissa Helsingin Wanhassa Satamassa kuitenkin vielä paremmaksi.

– Aina ennen kisaa on vaikea sanoa, mikä on päivän kunto, kun on kevyempi jakso alla. Kaikki vedot tuntuivat kuitenkin yllättävän hyviltä, Kärkkäinen sanoi.