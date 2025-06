Suomeen tulleita leuanvetohirmuja ei oltu uskoa – kaikkien aikojen tulokset täydellisesti murskaksi

Daphna Gitler naisissa ja Roee Papo miehissä murskasivat kaikkien aikojen kovimmat lisäpainoleuanvetotulokset Lempäälän MM-kisoissa. Israelilaiset nostivat sunnuntain vedoillaan lajin kovimman huipun suorastaan uudelle tasolle.

61,6-kiloiseksi punnitun, 70-kiloisten (60,1–70 kg) naisten sarjassa kilpailleen Israelin Daphna Gitlerin aloituslisäpaino 65 kiloa oli heti viisi kiloa enemmän kuin yksikään nainen oli koskaan World Pull-Up Organizationin virallisissa lisäpainoleuanvetokilpailuissa vetänyt. Se nousi vaivattoman oloisesti, minkä jälkeen Gitler teki onnistuneet toistot 67 ja 70 kilolla. Neljäs yritys 72 kilolla meni videotarkistukseen, mutta siinä leuka ei noussut aivan hyväksytysti tangon yli.

Gitler voitti yhtä kaikki ylivoimaisesti maailmanmestaruuden. Näet hänen hurjan 70 kilon ME-vetonsa ylälaidan videolta.

Laura-Maija Suur-Askola saavutti sarjassa MM-hopeaa kaikkien aikojen kovimmalla suomalaisnaisen lisäpainokilpailuvedolla, 60 kilolla.

Aiempi kaikkien aikojen naisten lisäpainotulos oli juuri 60 kiloa, mihin oli yltänyt 60-kiloisissa kisaava Puolan Katarzyna Najman. Hän ylsi nyt sarjansa maailmanmestarina 61 kiloon, mikä on Gitlerin jälkeen paras naisen tulos mutta peräti yhdeksän kiloa sitä vähemmän.

Myös miehissä israelilaistykitystä

0:22 Tästä näet, miten Roee Papo veti miehissä kaikkien aikojen lisäpainoleuan 116 kilolla.

Kaikkiaan Lempäälässä kisasi neljä toisensa tuntevaa israelilaista. Miehissä kovimpana hirmuna veti 70-kiloisten sarjassa Roee Papo.

65,6-kiloiseksi punnittu israelilainen avasi pelin 105 kilolla, mikä oli kahdeksan kiloa painoluokan aiemman maailmanennätyksen päälle mutta nousi kevyesti kuin höyhen. Papo nosti kaikki neljä suoritustaan hyväksytysti ja hilasi ME-tuloksen kepeältä hänelle näyttäneiden 109 ja 113 kilon jälkeen maailmanmestarin ekstrayrityksellä megalomaaniseen 116 kiloon.

Se on kahdeksan kiloa enemmän kuin miesten aiempi kaikkien aikojen lisäpainotulos, 108 kiloa, jonka Tapio Hokkanen oli vetänyt 100-kiloisten sarjassa.

Tuohon 108 kiloon ylsi tänään Papon kanssa 70-kiloisissa kisannut israelilaismies Bar Asulin, joka saavutti MM-hopeaa.

Keitä?

Maailmanmestaruus ja -ennätys maittoivat Israelin Daphna Gitlerille.Tuomas Hämäläinen

Keitä nämä hurjat israelilaiset oikein ovat? Toimitsijat eivät olleet Lempäälässä uskoa heidän ilmoittamiaan aloituspainoja, vaan kysyivät uusiksi, tarkoittivatko he todella niitä lukemia.

Israelilaiset kilpailivat lisäpainoleuanvedossa ensimmäisen kerran viime kuussa kotimassaan otatuksessa, jota osa innokkaista vetäjistä oli itse ollut järjestämässä.

Se ei ollut kuitenkaan World Pull-Up Organizationin kilpailu, eivätkä siellä tehdyt tulokset olleet siten sen ennätyksiksi kelpaavia, mutta jo siellä Gitler oli vetänyt naisissa 66 kiloa ja Papo miehissä 113 kiloa.

Kumpikin heistä on mitellyt myös Ninja Warrior -esteratakilpailuissa ja Gitler on harrastanut myös muun muassa kiipeilyä. Hyödyt leuanvetoon ovat ilmeiset.

Parkourinkin taitava Israelin Ninja Warrior -kärkinainen Gitler totesi leuanveto- ja Ninja-treenaamisen kättelevän hyvin toisiaan.

– Lisäpainoleuanvetoharjoituksia minulla on kolme viikossa. Ninja-treenejä minulla on neljästä viiteen per viikko. Teen niitä yleensä samoina päivinä, jotta tulee myös lepopäiviä, Gitler valotti.

Hän kertoi katsoneensa viime vuonna, mikä lisäpainoleuanvedon maailmanennätys oli. Kävi ilmi, että se oli hänen tehtävissään, mutta hän ei ole erityisharjoitellut lajia kauaakaan.

– Aloitin lisäpainoleuanvedon, koska loukkasin polveni ja minut leikattiin. Aloin tehdä enimmäkseen ylävartaloa. Tähän kilpailuun ilmoittauduin helmikuussa ja aloin sitten tehdä kovasti töitä.

Israelilaisnaisen treeniennätys viime viikkoon asti oli 67,5 kiloa. Viime viikolla hän kokeili ensi kertaa 70 kiloa onnistuneesti, ja nyt sama tuli kisassa.

Vaikka 72 kiloakin oli Lempäälässä "todella, todella lähellä", Gitler oli todella iloinen, kun hänen päätavoitteensa, 70 kiloa, onnistui.

– Tämä oli minulle kohokohta. En ole koskaan osallistunut maailmanmestaruuskisoihin, tämän jälkeen Ninja Warriorin MM-karkeloihin pian Yhdysvaltoihin suuntaava urheilija tuumi.

Suomi-hehkutusta

Roee Papo nosti hurjia lisäpainoja kuin lisäpainoa ei olisi lähes ollutkaan.Teemu Lehtinen / Photography Lehtinen

Uusi ME-mies Papo myhäili puolestaan olevansa todella iloinen. Viisi vuotta Ninja-urheillut israelilainen kertoi harjoitelleensa leuanvetoa vuoden verran, jotakuinkin yhtä kauan kuin Gitler.

Kolme kiloa aiempaa henkilökohtaista parastaan nyt petranneella Papolla näytti jääneen 116 kilon vetoonkin oivasti varoja. Tulevaisuuden tavoitteekseen mies linjasi 120 kiloa.

Suomea hän hehkutti jo yhden viikonlopun otannalla.

– Pidän Suomesta todella paljon. Tämä on kaunis maa. Tampere on urheilukaupunki.

Gitler setvi tiistaihin asti Suomessa viipyvien israelilaisten viettäneen eilen aikaa yhden suositun suomalaisaktiviteetin parissa ja käyneen saunomassa.

– Se on todella hauskaa.

– Pidämme matkustelusta ja ylipäätään maisemien näkemisestä. Täällä on todella erilaista kuin Israelissa. On kiva vain ajella ja kävellä, nähdä järviä. Täällä on todella kivaa.

Israelilaiset lisäpainovetäjät intensiivisessä neuvonpidossa. Vasemmalla 60-kiloisten sarjassa MM-pronssia 76,5 kilon lisäpainolla vetänyt 16-vuotias Yoav Sahar, oikealla 70-kiloisten maailmanmestari ja maailmanennätysmies Roee Papo ja keskellä saman sarjan MM-hopeamitalisti Bar Asulin.Tuomas Hämäläinen