8-vuotiaan Vilja Eerikan murhasta tuomittu Touko Tarkki hakee pääsyä ehdonalaiseen vapauteen.

Helsingin hovioikeus käsittelee tänään vuonna 2013 elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitun Touko Tarkin ehdonalaiseen vapauteen päästämistä.

Tarkki odotti istunnon alkua jo hyvissä ajoin hovioikeuden käytävällä salin edustalla. Tämä on poikkeuksellista, sillä yleensä elinkautisvangit tuodaan saliin takakautta tai he osallistuvat istuntoihin etäyhteydellä vankilasta käsin.

Tarkki odotti istunnon alkua jo hyvissä ajoin hovioikeuden käytävällä salin edustalla.MTV

Tarkki peitti kasvonsa tiukasti harmaan hupparin hupulla. Hän on vaihtanut nimensä vankeusaikanaan.

Kello 13 alkanut istunto jatkuu suljettujen ovien takana. Oikeus antaa ratkaisunsa myöhemmin.

Elinkautisvangin voi päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun hän on istunut vankilassa vähintään 12 vuotta. Tarkki on nyt ollut vankilassa lähes 13 vuotta. Elinkautinen vankeusrangaistus kestää Suomessa keskimäärin 14-15 vuotta.

Tarkki tuomittiin yhdessä silloisen puolisonsa, Vilja Eerikan äitipuolen Sirpa Laamasen kanssa tytön murhasta, aiemmin tapahtuneesta pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta.

Tarkki jätti hakemuksensa ehdonalaiseen pääsystä hovioikeuteen jo huhtikuussa 2024. Tuolloin myös Tarkin perustelut tulivat osittain julkisiksi.

– Tarkilla ei ole mitään kytköksiä rikolliseen maailmaan. Ei ole pelkoa siitä, että Tarkki viettäisi aikaa rikoksiin suuntautuneiden henkilöiden kanssa ja syyllistyisi uusiin rikoksiin, hakemuksessa todetaan.