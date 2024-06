Viisinkertaisella olympiavoittajalla sir Bradley Wigginsillä oli yli 15 miljoonan euron omaisuus – asuu nyt ystäviensä sohvilla

Wiggins voitti urallaan kahdeksan olympiamitalia (5 kultaa) ja 15 MM-mitalia (8 kultaa). Aktiiviurallaan hän oli maailman kärkiurheilijoita. Hän ehti kerätä myös mittavan omaisuuden, mutta viime aikoina Wigginsin elämä on ollut silkkaa alamäkeä.

44-vuotias Wiggins erosi vaimostaan koronasulun aikana ja samaan aikaan alkoivat taloudelliset vaikeudet. Wiggins on joutunut myymään suurimman osan mitaleistaan sekä pyöristään ja varusteistaan.

Omaisuudensa myynnistä huolimatta hänellä on arvioitu olevan velkaa yli 1,2 miljoonan euron edestä. Hänet julistettiin kesäkuussa henkilökohtaiseen konkurssiin.

– On täysi kaaos. Hän on menettänyt kaiken. Kotinsa, talonsa Mallorcalla, säästönsä ja sijoituksensa, Wigginsin asianajaja Alan Sellers sanoi The Sunin mukaan.