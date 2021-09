Viisi rokotevastaista radiojuontajaa kuollut Yhdysvalloissa lyhyessä ajassa koronavirukseen – menehtyneen Bob Enyartin mukaan rokoteboikotti luo painetta "lastentappajille"

Ohjelmassaan "Real Science Radio" Enyart on toistanut suosittua salaliittoteoriaa, jonka mukaan koronarokotteiden kehittämisessä on käytetty abortoitujen sikiöiden soluja. Enyartin mukaan koronarokotteita tulee boikotoida muun muassa siksi, että tämä lisää painetta "lasten tappajille".

Enyart oli myös tunnettu abortin vastustaja. Hän ehdotti useaan otteeseen kuolemaa raskauden keskeyttäneille naisille. AIDSia sairastavien kuolinilmoituksia hänellä puolestaan oli tapana lukea Queenin Another One Bites the Dustin soidessa taustalla. Queenin vokalisti Freddie Mercury kuoli AIDSiin vuonna 1991.