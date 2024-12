Viisi paljukärryä kaverilta ja yli 100 000 euron liikuntaseinä – näin Valtion koulukodeissa on käytetty rahaa

MTV Uutisten selvityksen mukaan Valtion koulukotien hankinnoista paljastuu useita epäiltyjä hankintalain vastaisia hankintoja. Poliisi on aloittanut asiasta esitutkinnan. Valtion lastensuojeluyksiköiden johtajana hankintojen aikana toiminut kiistää hankintojen lainvastaisuuden.

Valtion koulukotien hankinnoista on paljastunut satojen tuhansien eurojen arvosta epäiltyjä hankintalain vastaisia hankintoja.

Valtion koulukotien (VKK) yleisestä ohjauksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka on tehnyt epäselvistä hankinnoista tutkintapyynnön poliisille.

Poliisi on aloittanut asiassa esitutkinnan.

Paljukärryjä kaverilta

THL:n tilaaman sisäisen tarkastuksen otannan mukaan koulukotien kehittämispäällikkö on esitellyt tai tilannut eri hankintoja suorahankintoina yhteensä yli 250 000 euron arvosta vuosien 2022–2023 aikana ilman hankintailmoitusta ja -sopimusta.

Suorahankinnoista suurin on 76 000 euron traumakoulutus, josta ei ole sisäisen tarkastuksen mukaan tehty hankintailmoitusta eikä -sopimusta. Myöskään suorahankinnan perusteet eivät olleet tarkastuksen mukaan riittävät.

Lisäksi otannassa läpikäytyjen sosiaali- ja terveyspalveluiden suorahankinnoista ei ole tehty hankintalain mukaisia ilmoituksia yli 400 000 euron arvosta.

Kehittämispäällikkö Jani Méling on myös tilannut muun muassa 30 000 euron arvoiset viisi paljukärryä yritykseltä, johon hänellä on henkilökohtainen sidonnaisuus.

Sisäisen tarkastuksen mukaan hankintapäätöksessä ei lue hankinnan esittelijää, mutta kaikki laskut ja muut dokumentit hankinnasta on ohjattu Mélingillle.

Kaupparekisteritietojen mukaan paljukärryt on hankittu yritykseltä, jonka toimitusjohtaja on merkittävässä asemassa myös Mélingin omassa yrityksessä.

Hankintapäätös paljukärryistä on hyväksytty VKK:n johtoryhmässä, ja valtion lastensuojeluyksikön johtajana tuolloin toiminut Kaisa Lepola on allekirjoittanut sen.

Hankintasopimusta ei ole paljukärryistä selvityksen mukaan tehty eikä suorahankinnalle ole ainakaan kirjattu riittäviä perusteita.

Méling (sit.) on myös Lohjan kaupunginvaltuuston ja sivistyslautakunnan jäsen. Hän on osa vihreiden valtuustoryhmää ja hänet on merkitty vihreisiin kaupunginvaltuuston sivuilla.

120 000 euron ennakkomaksu hotellille

Kehittämispäällikkö on myös ollut esittelijänä tai tilaajana VKK:lle hankituissa liikuntaseinissä ja valmennuskokonaisuuksissa. Myös Scandic-hotellille maksetussa 120 000 euron ennakkomaksussa esittelijänä/tilaajana on ollut Méling.

Raportin mukaan vuonna 2023 hotellille on maksettu ennakkoon tulevan vuoden, 2024, kokous- ja majoituskuluja.

Liikuntaseinistä, valmennuskokonaisuuksista, paljukärryistä eikä kokous- ja majoituskuluista ole sisäisen tarkastuksen tehty hankintapäätöstä eikä -sopimusta.

Raportin mukaan myöskään perusteet suorahankinnoille eivät ole olleet riittävät.

Suorahankinnalla hankittu 102 935 euron liikuntaseinän arvoksi oli tarkastuksen mukaan hankintapäätöksessä ilmoitettu vain puolet lopullisesta arvosta, eikä toista hankintapäätöstä ole tehty.

Hankintapäätöksen liikuntaseinistä hyväksyi Lepola.

Hotellin ennakkokuluista ei ole tehty tarkastuksen mukaan hankintapäätöstä, eikä sopimusta ole toimitettu. Hankintamenettelyä ei ole sisäisen tarkastuksen mukaan mitenkään todennettu.

Hotelli palautti summan huomautuksen jälkeen.

"Lakia ei ole systemaattisesti noudatettu"

Sisäisen tarkastuksen mukaan vuosien 2022–2023 hankinnoissa ei ole noudatettu hankintalakia.

Tarkastuksen hankinnoista tilasi THL, ja se on vain otanta kyseisten vuosien hankinnoista.

Kuvassa Lagmansgårdenin koulukoti.

THL:n hankintaohjeen mukaan kaikista yli 20 000 euron hankinnoista tulee tehdä kirjallinen hankintapäätös ja -sopimus.

Yli 60 000 euron suorahankinnoista on tehtävä THL:n ohjeen mukaan suorahankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavaan.

Otannan suorahankintapäätökset ovat myös raportin mukaan riittämättömiä. Niihin ei ole esimerkiksi merkitty perusteluita, markkinakartoitusta eikä muuta vertailua.

Ulkopuolisen konsulttiyhtiön tarkastuksen "kriittisiksi" havainnoiksi nousee hankintaan liittyvien lakien, velvoitteiden ja vaatimusten noudattaminen sekä kilpailutuksen ja suorahankintojen käytännöt.

Konsulttiyhtiön mukaan tarkastuksen perusteella ei voida varmistua, että hankinnoissa olisi noudatettu velvoitteita.

– Tarkastuksessa läpikäydyn otannan perusteella voidaan todeta, että lakia julkisista hankinnoista ei ole systemaattisesti noudatettu, konsulttiyhtiön tekemässä Valtion koulukotien sisäisessä tarkastuksessa kirjoitetaan.

Johtaja kiistää

Valtion lastensuojeluyksiköiden johtajana hankintojen aikaan toiminut Kaisa Lepola (sd.) kiistää hankintojen lainvastaisuuden.

Lepola on tällä hetkellä virkavapaalla työstään ja toimii nyt Kanta-Hämeen aluehallituksen puheenjohtajana.

– En ole tehnyt (virheitä). Ainakaan tietoisesti. Tietoisesti emme ole tehneet mitään väärää, Lepola sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Lepola jäi alkuvuodesta virkavapaalle työstään.

Valtion koulukodit on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa, mutta sen opetustoimintaa valvoo opetushallitus ja muuta toimintaa THL. Lisäksi 12 hengen johtokunnalle kuuluu erilaisia vastuita.

Valtion koulukodit järjestää opetusta viidessä eri toimipisteessä, Vihdissä, Kouvolassa, Mikkelissä, Limingassa ja Pedersöressä.

Yhteensä koulukodeissa on 107 hoitopaikkaa.

