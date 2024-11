Uusi koulukotipaljastus: Pikkujoulut ja työhyvinvointia valtion piikkiin päällikön omissa ravintoloissa

Paljukärryt yhä väärällä omistajalla

Paljukärryt on hankittu LB2Living -nimiseltä yritykseltä, jonka toimitusjohtaja on myös Corner Boysin hallituksen puheenjohtaja sekä toimii tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisena. Tästä MTV Uutiset kertoi marraskuun alkupuolella.

MTV Uutisten tietojen mukaan paljukärryt ovat yhä LB2Livingin omistuksessa. Valtion koulukotien mukaan kärryjen omistajanvaihdosta ei ole tehty asianmukaisesti. Valtion koulukodit on maksanut kärryt, joten se katsoo olevansa kuitenkin kärryjen omistaja. VKK ei maksa kärryistä vakuutusmaksuja, niitä ei ole liikuteltu yleisillä teillä sen jälkeen, kun ne on toimitettu.

Paljujen käyttö on ollut vaihtelevaa. Limingan koulukodissa paljua ei ole käytetty tähän päivään mennessä kertaakaan, Sippolan yksikön palju on ollut käytössä kaksi kertaa, Sairilan koulukodin palju on usein käytössä kesäisin, samoin Lagmansgårdenissa ja Vuorelan koulukodin palju on käytössä viisi kertaa vuodessa.