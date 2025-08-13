Oikeusasiamies: Hyvinvointialue vaaransi asiakkaan kahden vuoden viivyttelyllä

Ylimmän laillisuusvalvojan mukaan moni Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattilainen on jättänyt noudattamatta lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Mikäli virheellinen menettely jatkuu, sosiaalihuollon johto saattaa joutua asiasta virkavastuuseen.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoi, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) vaaransi asiakkaan välttämättömän huolenpidon viivyttämällä asiakkaaksi ottamista ja sosiaalityön antamista.

Asiakkaalla oli diagnosoitu masennus ja pitkäaikainen alkoholin väärinkäyttö. Sosiaalipalvelujen tarve arvioitiin vasta asunnottomuudesta tehdyn huoli-ilmoituksen perusteella kaksi vuotta sen jälkeen, kun asiakas oli itse hakenut apua päihdepalveluista.

Asiassa ei ole apulaisoikeusasiamiehen mukaan noudatettu velvoitetta kiireellisen avun tarpeen arvioimisesta eikä palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta viipymättä.

Kun asiakkaasta tehtiin 2024 huoli-ilmoitus, hän oli erittäin huonokuntoinen ja asunnoton. Päätöksen mukaan tilanteessa ei ollut riittävää se, että tapaaminen palvelutarpeen arviointia varten järjestyi toukokuun lopussa.

Usea ammattilainen jätti noudattamatta velvollisuuttaan

Sote-ammattihenkilöillä on velvollisuus saattaa tieto asiakkaan mahdollisesta sosiaalihuollon tarpeesta hyvinvointialueen sosiaalihuollon tietoon. Ratkaisun mukaan usea ammattilainen on jättänyt noudattamatta lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että jos potilaalla ei ole turvallisia olosuhteita mihin palata terveydenhuollon palveluista, kotiutusta ei saa tehdä, ei silloinkaan, kun potilaan hoidontarve ei muutoin edellyttäisi sairaalahoitoa. Asiakkaan kohdalla on käynyt toistuvasti niin, että hänet on kotiutettu terveydenhuollon palvelusta varmistumatta siitä, että hänellä on turvalliset olosuhteet, joihin palata.

Laillisuusvalvoja pitää virheellisenä sellaista käsitystä, jonka mukaan asiakkaan välttämätön huolenpito olisi aina turvattavissa siten, että hänelle on tarjolla tilapäismajoitusyksikkö. Välttämätön huolenpito ei toteudu asumismuodossa, joka saa henkilön sairastumaan vakavasti tai estää hänen kuntoutumisensa, apulaisoikeusasiamies toteaa.

