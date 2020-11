Korona vei Marjan, 75, arjesta ystävät ja ilon – sai apua vertaistukiryhmästä: "Käymme tyttöjen kanssa skumpalla joka perjantai"

Monet vanhukset ovat kokeneet korona-ajan synkän yksinäisyyden. Yksi heistä on 75-vuotias Marja Lindqvist, joka kertoo koronan tulon Suomeen viime maaliskuussa olleen shokki.

Pitkin koronaepidemiaa helsinkiläisrouva on kuitenkin saanut apua eri tahoilta. Pian epidemian Suomeen leviämisen jälkeen hän sai jo soiton seurakunnalta, kun seurakunta tarjosi yhdessä Helsingin kaupungin kanssa apua iäkkäille yksinasujille.

Kehotus karanteeninomaisiin oloihin

– Ehdottomasti. Monet 70-vuotiaat tanssivat ja menevät tuolla reippaammin kuin 50-vuotiaat. Toki sairaat ovat asia erikseen, mutta terveet seitsemänkymppiset elävät aktiivista elämää. Ja meidät laitettiin ikään kuin leikkikouluun. Se oli väärin tehty. Mutta toisaalta – ehkä se oli sittenkin oikein tehty, kun on mennyt näin, etten minäkään ole saanut tartuntaa.

Kesää kohti alkoi helpottaa

– En saa itse enää annostella lääkkeitä, vaan ne tuodaan rullassa, josta otan ne päivämäärän mukaan. Seuraavana maanantaina he aina tarkistavat, mitä olen lääkkeitten kanssa touhunnut.

– Käyn joka tiistai Töölön sairaalassa ryhmässä, jossa on neljä muuta naista ja vetäjä. Me puramme puhumalla koronan aikaista yksinäisyyttä ja mietimme, miten voimme estää neljän seinän sisälle masentumisen.

Uutiset vanhusten kohtaloista lisäävät paineita

Lindqvistin mukaan koronauutisointi lisää vanhusten henkistä painetta. Tartuntoja on levinnyt monissa hoivakodeissa ja asukkaita on kuollut. Suurin osa Suomessa koronaan kuolleista on ollut yli 70-vuotiaita.