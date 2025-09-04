Viimeinen A-sisar Rauha Venetmäki on kuollut – lähes 160-vuotias perinne päättyi

Diakonissalaitoksen viimeinen A-sisar, diakonissa Rauha Venetmäki on kuollut 99-vuotiaana. Hänen kuolemansa päätti lähes 160-vuotiaan Sisarkodin ajan Diakonissalaitoksella.

Diakonissalaitos tiedotti keskiviikkona diakonissa Rauha Venetmäen kuolleen 22. elokuuta. Venetmäki vihittiin diakonissaksi vuonna 1952. Hän ehti siis vielä mukaan Diakonissalaitoksen sisarkotijärjestelmään, joka toimi vuosina 1867–1959.

Järjestelmä on kehitetty Saksassa 1830-luvulla. Siinä naiset tulivat osaksi sisaryhteisöä, laitoksen sanoin "antaakseen elämänsä huono-osaisten auttamiseen diakonissana".

Sisaret eivät saaneet työstään palkkaa vaan pienen taskurahan. Diakonissalaitos kuitenkin sitoutui turvaamaan diakonissan tämän elämän loppuun asti sekä työkyvyttömyyden ja sairauden aikana.

Lakimuutokset johtivat järjestelmän purkamiseen vuonna 1959. Jo 10 vuotta tätä aiemmin sisarien palkkausta sekä koulutuksen rakennetta oli uudistettu.

Sisarkodin lakkauttamisen jälkeen ennen vuotta 1959 vihityillä diakonissoilla oli edelleen mahdollisuus jäädä uudistetun kotijärjestelmän piiriin. Diakonissalaitoksen määriteltiin tuolloin olevan diakonissoille mahdollisuuksien mukaan kotina ja tukena, laitos kertoo.

Noin puolet silloisista sisarista, runsaat 200, halusivat pitää suhteen ennallaan laitokseen, ja jäivät Venetmäen tavoin Diakonissalaitokselle A-sisarina.

B-sisaret saivat puolestaan laitokselta koulutuksen, mutteivat enää valmistumisen jälkeen olleet muussa suhteessa Diakonissalaitokseen kuin Sisarkunnan jäsenenä.

Venetmäestä Diakonissalaitos piti lupauksensa mukaisesti huolen hänen kuolemaansa saakka. Nyt 158-vuotinen perinne on päättynyt.