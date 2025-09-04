Viimeinen A-sisar Rauha Venetmäki on kuollut – lähes 160-vuotias perinne päättyi

0409, rauha venetmäki
Kuvaa Rauha Venetmäestä 99-vuotiaana sekä hänen diakonissavihkimyksestään vuonna 1952. Kuvan oikeassa alalaidassa myös vuonna 1929 vihittyjä diakonissoja vihkimyspäivänään kuvattuna. Diakonissalaitos / MTV
Julkaistu 38 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

Diakonissalaitoksen viimeinen A-sisar, diakonissa Rauha Venetmäki on kuollut 99-vuotiaana. Hänen kuolemansa päätti lähes 160-vuotiaan Sisarkodin ajan Diakonissalaitoksella.

Diakonissalaitos tiedotti keskiviikkona diakonissa Rauha Venetmäen kuolleen 22. elokuuta. Venetmäki vihittiin diakonissaksi vuonna 1952. Hän ehti siis vielä mukaan Diakonissalaitoksen sisarkotijärjestelmään, joka toimi vuosina 1867–1959.

Järjestelmä on kehitetty Saksassa 1830-luvulla. Siinä naiset tulivat osaksi sisaryhteisöä, laitoksen sanoin "antaakseen elämänsä huono-osaisten auttamiseen diakonissana".

Sisaret eivät saaneet työstään palkkaa vaan pienen taskurahan. Diakonissalaitos kuitenkin sitoutui turvaamaan diakonissan tämän elämän loppuun asti sekä työkyvyttömyyden ja sairauden aikana.

Lakimuutokset johtivat järjestelmän purkamiseen vuonna 1959. Jo 10 vuotta tätä aiemmin sisarien palkkausta sekä koulutuksen rakennetta oli uudistettu.

Sisarkodin lakkauttamisen jälkeen ennen vuotta 1959 vihityillä diakonissoilla oli edelleen mahdollisuus jäädä uudistetun kotijärjestelmän piiriin. Diakonissalaitoksen määriteltiin tuolloin olevan diakonissoille mahdollisuuksien mukaan kotina ja tukena, laitos kertoo.

Noin puolet silloisista sisarista, runsaat 200, halusivat pitää suhteen ennallaan laitokseen, ja jäivät Venetmäen tavoin Diakonissalaitokselle A-sisarina.

B-sisaret saivat puolestaan laitokselta koulutuksen, mutteivat enää valmistumisen jälkeen olleet muussa suhteessa Diakonissalaitokseen kuin Sisarkunnan jäsenenä.

Venetmäestä Diakonissalaitos piti lupauksensa mukaisesti huolen hänen kuolemaansa saakka. Nyt 158-vuotinen perinne on päättynyt.

Lisää aiheesta:

Suomen tiettävästi vanhin ihminen Gunnel Stenbäck on kuollut 110-vuotiaanaSuomen vanhin henkilö sisar Gunnel täyttää 110 vuotta – teki elämänsä suuren valinnan vuonna 1959Suomen lottajärjestö 100 vuotta – rintamalotalla väkevä viesti nuoremmilleen: "Olkaa kunnollisia, tehkää töitä ja toimikaa oikein"Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdtin muistokirjoitus: ”Ansaitsee kaikkien suomalaisten kunnioittavat kiitokset”Potilaita huutokaupattiin ja steriloitiin vasten tahtoa – suomalaisen mielenterveyshoidon historia kätkee hyvin synkkiä hetkiäPahamaineisesta Ryysylinnan vuokrakasarmista nykypäivään – 150 vuoden tarina hädänalaisten auttamisesta
KuolemantapauksetKirkkoTerveydenhuoltoKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kuolemantapaukset