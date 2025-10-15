Joensuulainen näyttelijä Jarmo Jämsén on kuollut, uutisoi Karjalainen. Kuolinuutisen vahvistaa lehdelle näyttelijän lähipiiri.
Näyttelijä Jarmo Jämsén on kuollut. Hän oli kuollessaan 73-vuotias. Karjalaisen mukaan näyttelijä kuoli maanantaina 13. lokakuuta pitkän sairauden jälkeen.
Jämsén muistetaan erityisesti Joensuun kaupunginteatterin pitkäaikaisena näyttelijänä. Hän jäi eläkkeelle näyttelijän työstään vuonna 2016.
Karjalaisen mukaan Jämsénillä on kahdesta liitostaan tytär ja poika. Hän työskenteli Joensuun kaupunginteatterissa 37 vuotta.