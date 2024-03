Tympääntynyt Hugh Grant ja Lady Gagan riisuttu show – nämä vuoden 2023 Oscar-gaalassa tapahtuneet asiat puhuttivat

Vuotuiset elokuva-alan arvostetuimmat palkinnot jaetaan Los Angelesissa 96. kertaa järjestettävässä Oscar-gaalassa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 11. maaliskuuta.

Ehdolla gaalassa ovat muun muassa kansainvälistä kohinaa herättäneet suurelokuvat Oppenheimer sekä Barbie, joista ensimmäisen muun muassa Variety on ennustanut olevan yksi illan suurista voittajista.

Viime vuonna Oscar-gaalaa vietettiin 13. maaliskuuta. Tuolloin illan suurin voittaja oli rinnakkaisulottuvuuksista kertova Everything Everywhere All at Once, joka pokkasi parhaan elokuvan Oscar-palkinnon sekä kuusi muuta pystiä.

Everything Everywhere All at Once -elokuvan voittokkuuden lisäksi vuoden 2023 Oscar-gaalasta nousi myös liuta muitakin puheenaiheita. MTV Uutiset listasi tähän artikkeliin vuoden 2023 Oscar-gaalan puhututtaneimpia tapahtumia.

Hugh Grantin tympääntynyt esiintyminen punaisella matolla

Viime vuoden Oscar-gaalan punaisella matolla nähtiin upeaa pukuloistoa ja kuultiin tähtien mietteitä ja odotuksia Oscar-illasta. Somekansan huomio kiinnittyi tuolloin etenkin brittinäyttelijä Hugh Grantiin, joka ei haastattelun perusteella vaikuttanut olevan kovin innoissaan gaalasta.

Gaalavieraita punaisella matolla haastatellut Ashley Graham kysyi Grantilta, kannattaako tämä jotakuta tiettyä ehdokasta.

– En ketään tiettyä, näyttelijä vastasi.

Graham jatkoi haastattelua kysyen, onko Grantilla yllään jonkun tietyn suunnittelijan puku. Näyttelijä tuumasi, että hän on vetänyt ylleen oman pukunsa. Grahamin kysellessä näyttelijältä tämän viimeisimmistä työprojekteista, jatkoi hän vastaamista vaisusti.

Näyttelijän olemukseen tartuttiin muun muassa Twitterissä.

– Reppana haastattelija… yö ei ole vielä edes alkanut ja Hugh Grant on jo kyllästynyt, yksi kirjoittaa.

Jos twiitti ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lady Gagan koruton esiintyminen

Laulaja-näyttelijä Lady Gaga esiintyi Oscar-gaalassa siitäkin huolimatta, että hänellä oli aikatauluhaasteita The Joker -elokuvan jatko-osan kuvauksien takia. Gaga esitti gaalassa Top Gun: Maverick -elokuvasta tutun Hold My Hand -kappaleensa, joka oli ehdolla Paras kappale -kategoriassa.

Ennen varsinaisen palkinnonjakotilaisuuden alkamista laulaja poseerasi gaalan punaisella matolla mustassa iltapuvussa ja näyttävässä meikissä. Kun laulaja sitten nousi Oscar-gaalan lavalle esittämään kappaleensa, teki hän sen täysin erilaisessa asussa, kuin millaisessa hänet oltiin vielä hetki sitten gaalan punaisella matolla nähty.

Gaga esiintyi gaalayleisön edessä mustassa t-paidassa, revityissä farkuissa, tennareissa ja ilman meikkiä.

Laulajan herkkä ja riisuttu show keräsi ylistystä muun muassa Twitterissä.

– Kaikki odottivat suurta tuotantoa, mutta Lady Gaga todisti jälleen kerran, ettei hän tarvitse muuta kuin talenttinsa erottuakseen joukosta, yksi twiittasi.

Brendan Fraserin ja Ke Huy Quanin liikuttavat reaktiot

Parhaan miespääosan Oscar-palkinnon voitti Brendan Fraser roolistaan elokuvassa The Whale. The Whale kertoo vakavasti ylipainoisesta ja erakoituneesta englanninopettajasta, joka yrittää ottaa uudelleen yhteyttä vieraantuneeseen teini-ikäiseen tyttäreensä.

Kyseessä oli Fraserin ensimmäinen Oscar-palkinto. The Whale -elokuvaa pidettiin hänen paluunaan elokuva- sekä Hollywood-maailmaan, josta hän oli aiemmin astunut sivuun. Hän kertoi GQ-lehdelle vuonna 2018, että olisi joutunut seksuaalisen ahdistelun uhriksi Hollywood Foreign Press Association -yhdistyksen entisen puheenjohtajan toimesta vuonna 2003. Tämä on kieltänyt väitteet.

Fraserin mukaan väitetty tapahtuma vaikutti häneen niin vahvasti, että hän masentui ja hänen työnsä alkoivat kaikota. Hän piti kyynelehtien liikuttavan voittopuheen.

– Aloitin tällä alalla 30 vuotta sitten, eikä se ollut helppoa, mutta minulla oli mahdollisuuksia, joita en arvostanut aikanaan. Kunnes niitä ei enää ollut. Haluan kiittää tästä tunnustuksesta, hän lausui.

Everything Everywhere All at Once -elokuvaa tähdittänyt näyttelijä Ke Huy Quan puolestaan palkittiin Parhaan miessivuosan Oscar-palkinnolla. Näyttelijä otti palkinnon vastaan vuolaasti kyynelehtien ja lähetti lavalta terveiset äidilleen.

– Äiti, minä voitin juuri Oscarin! hän huusi kyynelten seasta.

Quan jatkoi liikuttavaa puhettaan kertoen muun muassa menneisyydestään ja siitä, miten hän vietti vuoden elämästään pakolaisleirillä.

– Jotenkin päädyin tänne Hollywoodin suurimmalle näyttämölle. En voi uskoa, että tämä tapahtuu minulle. Tämä on amerikkalainen unelma, hän lausui.

Angela Bassettin nyrpeä reaktio sivu suun menneeseen voittoon

Parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon voitti Everything Everywhere All at Once -elokuvaa tähdittänyt Jamie Lee Curtis. Kategoriassa olivat ehdolla myös Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon ja Stephanie Hsu.

Black Panther: Wakanda Forever -elokuvasta Oscar-ehdokkuuden saaneen Bassettin reaktio sivu suun menneeseen voittoon nousi puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Kun palkinnonjakaja julisti Curtisin voittajaksi, jäi Basset tuijottamaan ilmeettömänä eteensä muiden taputtaessa voittajalle.

Tuomitsemisen sijaan somekansalta sateli kuitenkin ymmärrystä ja kiitosta Bassettin aidoksi tulkitulle reaktiolle. Moni Twitter-käyttäjä oli jopa sitä mieltä, että Parhaan naissivuosan Oscar-palkinto olisi kuulunut Curtisin sijaan Bassettille.

– Angela Bassettin reaktio, kun Jamie Lee Curtisin nimi huudettiin… voit nähdä, miten paljon tuo Oscar-palkinto olisi merkinnyt hänelle. Hän on, oli ja tulee aina olemaan uskomaton. Hänet on paras nähdä kyseisellä lavalla pian, yksi kirjoitti Twitterissä.

– Vain, koska hän on näyttelijä ei tarkoita sitä, että hänen tulisi näytellä koko ajan. Voimme olla pettyneitä Angela Bassettin puolesta ja iloisia Jamie Lee Curtisin puolesta, nämä kaksi eivät sulje toisiaan pois. Mutta Angela Bassettilla on lupa tuntea näin. Tämä järjestelmä on rikki, hänen reaktionsa liittyy siihen, toinen kommentoi.