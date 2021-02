Viime kesä toi helpotusta koronatilanteeseen – tämä vuosi on täysin erilainen: "Tulemme talvesta, jossa epidemia on täydessä vauhdissa"

– On todennäköistä, että ainakin osittain sama ilmiö toistuisi myös ensi kesänä. Kokemus osoittaa tämän kaikista muista vastaavista virusinfektioista. Talvella ne leviävät herkästi ja kesällä eivät niinkään, THL:n johtaja Mika Salminen kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa eilen.

"Tilanne täysin erilainen kuin viime kesänä"

– Meillä on nyt ensimmäistä kertaa globaalisti se tilanne, että tulemme kesää kohti talvesta, jossa epidemia on täydessä vauhdissa.

– Mutta kyllä se aika todennäköistä on, että apua kesästä tulee.

Rokotesaatavuus ja -kattavuus kasvaa aluksi pikkuhiljaa

– Rokotteiden saatavuus lähtee paranemaan pikkuhiljaa. Saatavuuden paranemisen keskeisenä syynä on se, että nyt uskotaan, että EU:n alueelle saadaan Astra Zenecan luvatut toimitukset, 40 miljoonaa annosta, ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Rämet kertoo, että koronarokotetta niin ikään valmistavan Pfizerin tuotantokapasiteettia nostetaan myös parhaillaan ja lisäksi lähiaikoina on odotettavissa, että saataville tulee myös muita rokotteita.

– Tilanne lähtee korjaantumaan asteittain. Dramaattista käännettä rokotteissa tai epidemiassa ei tapahdu nyt helmikuussa ja maaliskuuhunkin on vielä pitkä.

Kaikenikäisten massarokotuksiin kesän alussa

Rämet uskoo, että rokotteen tämänhetkisistä saatavuusvaikeuksista huolimatta on mahdollista, että maaliskuun loppuun mennessä Suomessa saadaan suojattua isoimmassa riskissä olevat ensimmäiset miljoona ihmistä.

Normaalielämä jatkuu, kun kaikki on rokotettu

Rokotuskeskuksen johtaja kehottaa kuitenkin suomalaisia pitämään fokuksen nykyhetkessä. Vaikka rokotteen tuoma auvo on vain muutaman hassun kuukauden päässä, on järki pidettävä mukana siihen saakka, että ihmiset on rokotettu.