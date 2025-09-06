Viikonloppuna jopa hellettä – täällä voit nähdä kuunpimennyksen

Julkaistu 06.09.2025 11:04
Toimittajan kuva

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Lauantai alkaa sumuisissa merkeissä, mutta lämpötilat pysyvät laajalti noin 20 asteessa.

Etelä-Suomessa jopa hellelukemat ovat päivän aikana mahdollisia. Pohjoisessa on sen sijaan tiedossa sateinen ja pilvinen lauantai.

– Tuuli kuljettaa edelleen lämpöä pohjoiseenkin. Etelässä nähdään reippaasti yli 20 asteen lämpötiloja, jos vain sumu pääsee hälvenemään, kertoo MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen.

Lämmintä ilmaa virtaa myös länsirannikolle ja Porissa käytiinkin jo eilen helteen puolella.

Sunnuntaina matalapaine ohittaa Suomen länsipuolelta ja se tuo mukanaan sadealueita ja ukkosen mahdollisuuden. Pilvisyys lisääntyy myös Länsi-Suomessa.

– Itä-Suomessa on laajempaa selkeää aluetta, ja siellä on myös suurempi mahdollisuus nähdä tuo kuunpimennys illan aikana.

Lämmin syyssää näyttää jatkuvan myös ensi viikolla.

Huh hellettä! Porissa yli 25 asteen lukemat mittarissa 

