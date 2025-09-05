Sumu uhkaa viikonlopun helteitä – sunnuntaina harvinainen näky taivaalla

Viikonloppu on yhdistelmä kesää ja syksyä. Lämpötilat voivat hipoa paikoin jopa hellelukemia, ja sunnuntaina on nähtävissä kuunpimennys.
– Kesäistä lämpöä on luvassa, mutta syksyinen sumu saattaa sössiä hommaa paikallisesti loppuviikon aikana, kertoo meteorologi Jenna Salminen.
Salminen kertoo, että päivän lyhentyessä yön viileys ehtii vaikuttamaan pidempään. Sumua muodostuu aamuihin, kun Suomeen virtaa kosteaa ilmaa.
– Jos sumut väistyvät yön ja aamun aikana, niin 25 asteen lukemat ovat mahdollisia.
Lauantaina lämpötilat pysyvät suurimmassa osassa maata 20 asteen yläpuolella.
– Lounaasta alkaen on pieni riski ukkosille.
Etelärannikolla taas mereltä mantereelle puhaltuva sumu voi tehdä säästä harmaan ja jopa viileän.
Sunnuntain yllätys
Sunnuntai taas on epävakaisempi päivä.
– Matalapaineen reitti vaihtelee vielä ja se vaikuttaa siihen, mihin näitä sadekuuroja suuntautuu.
Tällä hetkellä Länsi-Suomen päälle näyttää tulevan laajempi pilvikatto, Pohjoisessa epävakainen ja pilvinen sää jatkuu.
– Idässä on paremmat mahdollisuudet poutaiseen ja aurinkoiseen säähän.
Sunnuntai-iltana puoli yhdeksän aikaan nähdään täydellinen kuunpimennys, kun maa kulkee täysikuun ja auringon välistä.
– Kuu ei kuitenkaan katoa, koska meillä on ilmakehä. Se taittaa valoa, jolloin kuu näyttää punertavalta.